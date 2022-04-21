المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي السبت المقبل

وأعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ ميسان علي دواي حصلت عليها السومرية نيوز فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت 23/4/2022 في كافة الدوائر والمؤسسات بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ومن اجل فسح المجال امام ابناء المحافظة لاحياء هذه الذكرى الأليمة ولاداء مراسيم الزيارة".الى ذلك، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.وذكر إعلام المحافظة، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "محافظة واسط أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي".من جهتها، اعلنت محافظة النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة السبت المقبل.وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".