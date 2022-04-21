تغريدة هامة من الصدر بشأن استهداف المساجد في افغانستان - عاجل

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "هنالك صفة مذمومة مشتركة بين الصهاينة والإرهابيين الدواعش ومن لف لفهم ممن نصبوا العداء للدين الإسلامي المعتدل".وأضاف، أن "تلك الصفة هي اعلان العداء الواضح للحق في شهر رمضان المبارك"، مردفا، "فالصهاينة يعلنون استفزازهم وعداءهم للمراقد والمساجد التابعة للشيعة، متأسين بذلك بالكيان الصهيوني وبما كانوا يفعلونه بنو أمية من قبل، عليهم لعائن الله وملائكته والناس أجمعين".وأدناه نص التغريدة: