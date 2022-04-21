الغزي: مشروع القطار المعلق سيسهم في فك الاختناقات المرورية

وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء اكد ان المشروع يحظى باهتمام الحكومة العراقية كونه يعد من المشروعات الحيوية والستراتيجية التي ستسهم في فك الاختناقات المرورية".واضاف ان "الغزي وجه وزارة النقل وأمانة بغداد بعقد اجتماع تداولي مع الاستشاري الخاص بالشركة المنفذة لغرض وضع اللمسات النهائية وتحديد التعارضات ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء؛ لإصدار القرار الخاص بإجراءات التعاقد".