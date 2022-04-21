اندلاع حريق داخل محال تجارية شرقي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل محال تجارية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية في ناحية حي الوحدة".

وأضاف المصدر أن "الحريق اندلع ضمن سوق المعمل".