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اندلاع حريق داخل محال تجارية شرقي بغداد (فيديو)
محليات
2022-04-21 | 14:51
المصدر:
السومرية نيوز
6,580 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل محال تجارية شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية في ناحية حي الوحدة".
وأضاف المصدر أن "الحريق اندلع ضمن سوق المعمل".
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