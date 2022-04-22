تربية الكرخ الثالثة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال يوم غد السبت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".وكان المحافظ قد خول مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام يوم غد السبت".ويذكر ان محافظات (النجف وواسط وميسان والبصرة والديوانية وبابل وكربلاء وذي قار والمثنى) قد قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).