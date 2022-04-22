الدفاع المدني: اصابة رجل اطفاء اثناء اخماد حريق نادي الهندية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع ادخل كرڤانات مشيدة من ألواح السندويج بنك سريع الاشتعال داخل نادي الهندية في منطقة الكرادة ببغداد مساء اليوم ".واضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران من عدة محاور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى مبنى النادي وأنهت أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية فقط إصابة رجل إطفاء من منتسبي الدفاع المدني تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة".واشارت الديرية الى انه "على أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحادث بادئ الأمر".