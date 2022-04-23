القضاء يصدر بياناً بشأن زج اسمه في "الخلافات السياسية"

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي".وأضاف، أن "آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم ما، لذا ندعو الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الاعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة او المتخفية وراء اسماء وهمية".ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى "عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على اسباب حزبية، وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها انها تناقض نفسها في مواقفها ازاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي، ذلك ان بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد من نفس المتهم في ظرف آخر، وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف ازاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية".