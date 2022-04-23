رفعوا جملة مطالب.. تظاهرة لأصحاب المحال التجارية في الكرادة

وجاء في وثيقة صادر عن أصحاب المحال في الكرادة، إن "تظاهرة سلمية شعبية عفوية للمطالبة برفع الحيف والتعسف الذي تمارسه قيادة عمليات بغداد من شرطة اتحادية ومرور في تقييد حرية هذا الشارع حصراً، لذلك وكرد فعل لتلك الاجراءات سنخرج نحن المتضررين من أصحاب المحال التجارية وغيرهم ممن يسترزقون من الحركة التجارية في هذا الشارع في تظاهرة سلمية يوم الاربعاء المقبل".ورفعوا جملة مطالب، بينها "فتح شارع الكرادة داخل وابعاده عن المزايدات السياسية والتسقيط القسري وعدم الاستخفاف بحقوق اصحاب المهن الحرة في هذا الشارع، بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل قيادة العمليات بالعراق".