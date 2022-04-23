إصابة طفلين بـ"رصاص تشييع" شمال غربي بغداد (صور)

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بإصابة طفلين برصاصة طائش خلال مراسم تشييع، شمال غربي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلين إصيبا بطلق ناري طائش، خلال مراسم تشييع في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد".