الصحة.. اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع 3 ملاكات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن عن البدء بإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".وأضافت، أن "رابط الاستمارة الموضح ادناه، سيكون خاص بخريجي الكليات التقنية الطبية والصحية "، مشيرةً إلى أن "الإعلان عن بقية الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين سيكون تباعا وحسب التواريخ المعلنة سابقا".أدناه رابط الاستمارة الذي أطلقته الوزارة: