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حريق كبير يلتهم مجمعا للأجهزة الكهربائية وسط كربلاء (صور)
محليات
2022-04-24 | 05:18
2,295 مشاهدة
السومرية نيوز - كربلاء
أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط محافظة كربلاء.
وقال المراسل، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط محافظة كربلاء".
وأضاف، أن "ستة فرق من الدفاع المدني لأخماده".
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