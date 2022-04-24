التعليم تحدد توقيتات الاختبار التنافسي والامتحانات النهائية للدراسات الأولية والعليا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "التزاما بمتطلبات العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية وبرامجها التخصصية وتوقيتاتها الزمنية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد استعداد الجامعات والكليات كافة لأداء الاختبارات التنافسية للقبول في الدراسات العليا والامتحانات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للدراسات الأولية والعليا".وأضافت، أن "الامتحان النهائي للدراسات العليا سيكون في 2022/5/8 ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2021، والامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام 2023/2022 في 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية و 2022/5/17 للعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية و2022/5/18 للعلوم الإنسانية والإجتماعية".وأشارت إلى أن "الامتحانات النهائية للدراسات الأولية في 2022/6/12 لمدة ثلاثة أسابيع"، مضيفةً: "نهيب بمجالس الجامعات والكليات والأقسام بتوثيق مؤشرات البيئة الامتحانية وقياس مخرجاتها العلمية وربطها بخطة وبرامج وتوقيتات العام الدراسي المقبل الذي يبدأ للدراسات العليا في 2022/9/4 وللدراسات الأولية في 2022/10/2".