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الزيدي يعلق على "صفقة" عودة الدليمي والعيساوي
محليات
2022-04-24 | 09:12
3,672 مشاهدة
علق الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الأحد، على "صفقة" عودة رافع العيساوي وعلي حاتم سليمان.
وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، "إذا كانا بريئين فالعلواني المحكوم بالإعدام بريء، وإن كانا شريكيه فمكانهما معه".
أدناه التغريدة:
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