وزير الهجرة يوجه بإطلاق منح مالية للنساء النازحات في ديالى

وقال الغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وحدة تمكين المرأة / مكتب خانقين شملت وبالتنسيق والتعاون مع منظمة تمكين المرأة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، عدد من الأرامل والمطلقات والمعيلات لعوائلهن من النازحات بمنحة مالية قدرها مليون وخمسمائة الف دينار ضمن خطة لافتتاح مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل".وتابع، "فيما قامت وحدة تمكين المرأة / فرع دهوك بتوزيع سلات غذائية وصحية على النساء النازحات في قضاء سميل ، فضلا عن شمول مجموعة من المستفيدات بالإعانة الإغاثية من سلات غذائية وصحية في محافظة الأنبار".