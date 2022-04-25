مرجع ديني يحدد أول أيام عيد الفطر

وذكر المكتب الإعلامي للحيدري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الإثنين 02 مايو/آيار 2022 ".واضاف أنه "بناءاً على المبنى الفقهي للمرجع الحيدري الذي يعتمدُ على الحساباتِ العلمية والفلكية الدقيقة التي تُشيرُ الى أنّ الإقترانُ المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم السبت 30 إبريل/نيسان 2022 الساعة 20:28 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله تعالى"، مبينا أن "رؤية الهلال كما مُوضّح في الاشكال أدناه تشير الى استحالة رؤيته مساء يوم السبت 30 إبريل/نيسان 2022 في اي مكان من العالم بالعين المسلحة او المجردة".وتابع، أن "إمكانية رؤيته بالعين المجردة وبسهولة في مناطق متعددة من أمريكا الشمالية ومناطق قليلة من شمال أمريكا الجنوبية، وإمكانية رؤيته أيضاً باستخدام التلسكوب والعين المجردة مع صفاء الجو في مناطق متعددة من قارتي امريكا الجنوبية وافريقيا وجميع البلدان الغربية".واشار الحيدري إلى أن "الحسابات الفلكية تشير أيضا الى إمكانية رؤيته باستخدام التلسكوب فقط في مناطق كثيرة من قارة اسيا، وبناء على هذه المعطيات الدقيقة سيكون يوم الإثنين هو غرة شهر شوال".