العمل تعلن إكمال إجراءات إطلاق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن عبد الستار، أعلن "اكمال الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق راتب المعين المتفرغ/ دفعة شهر نيسان لسنة 2022".ونقل البيان، عن رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل احمد هادي بنيه، قوله، إن "الهيئة بانتظار إطلاقها مساء اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 من المصارف المختصة (الرافدين، والرشيد، وآشور)".