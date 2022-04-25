العمل تعلن إكمال إجراءات إطلاق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ

السومرية نيوز- بغداد
أعلن العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، اليوم الاثنين، إكمال الإجراءات الفنية لإطلاق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان 2022 .
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن عبد الستار، أعلن "اكمال الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق راتب المعين المتفرغ/ دفعة شهر نيسان لسنة 2022".
ونقل البيان، عن رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل احمد هادي بنيه، قوله، إن "الهيئة بانتظار إطلاقها مساء اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 من المصارف المختصة (الرافدين، والرشيد، وآشور)".