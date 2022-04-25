نائب عن امتداد يتعرض لـ "هجوم" ويكشف تفاصيل ما حدث

وذكر المكتب الإعلامي لنوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتيجة لاداء دورنا الرقابي لمتابعة مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط بين محافظتي النجف والديوانية، حضر النائب محمد نوري وبرفقته عنصرين من المتابعة فقط لمتابعة و توفير الدعم واسناد الشركة لتمارس عملها دون تدخلات للانتفاع منها".وأضاف، أن ذلك "تسبب بقطع سبل الانتفاع من هذهِ الشركة، وحدث بشكل مبيت تهجم قائم مقام الشافعية ومجموعات محسوبه عليه على النائب محمد نوري وحمايته".وتابع قائلاً: "لن نتهاون إطلاقاً مع هكذا ممارسات تضر الصالح العام، وسيتم اتباع السبل القانونية لمحاسبة المعتدين فيما يخص الاعتداء".