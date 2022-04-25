رئيس القضاء يبحث مع امتداد معالجة قضايا متظاهري ذي قار

وقال القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بعدد من اعضاء مجلس النواب من حركة امتداد كل من علاء الركابي وفلاح الهلالي و داوود العيداني و نداء الكريطي و محمد نوري".وبحث اللقاء، "معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية".