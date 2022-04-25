مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام

اعلن مكتب المرجع الديني السيستاني، اليوم الاثنين، عن قيمة زكاة الفطرة لهذا العام عن كل شخص.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان " المرجع السيستاني حدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام بـ (2250) ديناراً عن الطحين للفرد الواحد".