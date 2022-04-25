مصرع وإصابة 18 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في العراق

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن مصرع وإصابة 18 شخصاً بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية في العراق.



وقالت المرور في بيان، إنه "وقع حادث اصطدام في محافظة بغداد- الزعفرانية قرب جامع وليد الكعبة نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه وكانت الحصيلة الوفيات (١) الاصابات (٣)"، مشيراً الى "وقوع حادث انقلاب في محافظة ميسان وسط المدينة منطقة الإسكان بسبب السرعة الشديدة وكانت الحصيلة الاصابات (٣) الوفيات (١)".

وأضافت أنه "وقع وقع حادث اصطدام في محافظة ذي قار على طريق قلعة سكر- الصالحية بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وكانت الحصيلة الاصابات لا توجد، الوفيات (٢)"، مؤكدة "وقوع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين على الطريق العام الحولي نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه وكانت الحصيلة الاصابات لا توجد، والوفيات (٤)".

ولفت بيان المرور الى "وقوع حادث اصطدام بعمود كهرباء في محافظة البصرة- شط العرب وكانت الحصيلة الاصابات (١) والوفيات لا يوجد، كما وقع حادث انقلاب في محافظة بغداد على طريق السريع الشعلة نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه وكانت الحصيلة الاصابات لا توجد والوفيات (٢)".

وتابع البيان "وقع حادث انقلاب في محافظة البصرة داخل ناحية خور الزبير منطقة حي الباقر الأول نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه وكانت الحصيلة الاصابات لا توجد والوفيات (١)".