بالصورة.. أطفال يسجدون فرحاً بعد "تعبيد" شوارعهم في تكريت

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
دنيا تانية
من
10:15 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن أنه لن يعود إلى "تويتر"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بالصورة.. أطفال يسجدون فرحاً بعد "تعبيد" شوارعهم في تكريت
محليات
2022-04-25 | 17:29
المصدر:
السومرية نيوز
3,052 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صورة لأطفال في إحدى مناطق شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين.
وتظهر الصورة سجود أطفال فرحاً بعد تعبيد شوارع منطقتهم.
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
صلاح الدين
تبليط
+A
-A
آخر الاخبار
03:37 | 2022-04-26
03:37
دوليات
صحيفة تركية: الجيش التركي لا يخطط لمغادرة شمال العراق
03:27 | 2022-04-26
03:27
أمن
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في ميسان
03:27 | 2022-04-26
03:27
فن وثقافة
الفنان الكويتي "طارق العلي" يطالب بتجنيس فنانة عراقية (فيديو)
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام
محليات
34.31%
11:12 | 2022-04-25
مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام
11:12 | 2022-04-25
مرجع ديني يحدد أول أيام عيد الفطر
محليات
25.34%
06:30 | 2022-04-25
مرجع ديني يحدد أول أيام عيد الفطر
06:30 | 2022-04-25
المرور تنوه بشأن توحيد واستبدال لوحات المركبات في العراق
محليات
22.51%
08:43 | 2022-04-25
المرور تنوه بشأن توحيد واستبدال لوحات المركبات في العراق
08:43 | 2022-04-25
تشكيل مجلس تحقيقي بحادثة شجار بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك (فيديو)
أمن
17.84%
02:37 | 2022-04-25
تشكيل مجلس تحقيقي بحادثة شجار بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك (فيديو)
02:37 | 2022-04-25
المزيد
محليات
قرار جديد من التربية بشأن إعفاء الطلبة المجتهدين
قرار جديد من التربية بشأن إعفاء الطلبة المجتهدين
مصرع وإصابة 18 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في العراق
17:14 | 2022-04-25
مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام
11:12 | 2022-04-25
رئيس القضاء يبحث مع امتداد معالجة قضايا متظاهري ذي قار
10:31 | 2022-04-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.