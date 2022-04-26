تخص المنحة.. بشرى سارة لموظفي العقود في هذه المحافظة

وقال الشعلان في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم وصول كتاب التمويل الخاص بمنحة غلاء المعيشة للدوائر مفكوكة الإرتباط ( التربية ، الصحة ، الزراعة ، العمل ، البلديات ، ديوان المحافظة ، الشباب والرياضة ، ديوان المحافظة ، الإسكان ) ممن رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون".وأوضح، "ستتم المباشرة بصرفها حال وصول إشعار البنك المركزي خلال الساعات القادمة".