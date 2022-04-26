تخص المنحة.. بشرى سارة لموظفي العقود في هذه المحافظة

السومرية نيوز - الديوانية
أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، وصول كتاب التمويل الخاص بمنحة غلاء المعيشة الـ100 ألف دينار التي اقرها مجلس الوزراء لموظفي دوائر الدولة وموظفي العقود ضمن القرار ٣١٥.
وقال الشعلان في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم وصول كتاب التمويل الخاص بمنحة غلاء المعيشة للدوائر مفكوكة الإرتباط ( التربية ، الصحة ، الزراعة ، العمل ، البلديات ، ديوان المحافظة ، الشباب والرياضة ، ديوان المحافظة ، الإسكان ) ممن رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون".
وأوضح، "ستتم المباشرة بصرفها حال وصول إشعار البنك المركزي خلال الساعات القادمة".