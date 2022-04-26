حريق بناية تجارية في جميلة.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها تمكنت من "إخماد حادث حريق اندلع ادخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق تحتوي على خزين متنوع من المواد الغذائية والمناديل الورقية إضافة إلى خزين من المعطرات والمواد التجميل في منطقة جميلة التجارية شرقي بغداد عصر هذا اليوم الثلاثاء".وأشارت إلى أنها "زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتتمكن من السيطرة وإخماد الحريق وإيقاف امتداد النيران إلى الأبنية التجارية القريبة من موقع الحادث لتنهي عمليات الإخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل البناية المحترقة"، مبينة أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بالتسليك الكهربائية".