ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في كركوك

وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وحسب المعلومات الاستخبارية تشكلت قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال ومركز شرطة نفط كركوك ومفرزة من الاستخبارات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم مداهمة وكر يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في أطراف محافظة كركوك".وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط عجلتين صهريج إضافة إلى خزانات حديدية سعة 32000 لتر عدد 4 ومحطة ضخ عدد 1"، مشيراً الى "ضبط الموجودات داخل مركز شرطة نفط كركوك لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى القضاء".