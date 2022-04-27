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صالح يحذر من فقدان خصوبة الأراضي الزراعية ويدعو لتفعيل مبادرة "إنعاش بلاد الرافدين"

محليات

2022-04-27 | 04:27
صالح يحذر من فقدان خصوبة الأراضي الزراعية ويدعو لتفعيل مبادرة "إنعاش بلاد الرافدين"
294 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد

حذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، من فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح، فيما دعا إلى تفعيل مبادرة إنعاش بلاد الرافدين التي طُرحت العام الماضي.

وذكر صالح في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، أن "جفاف بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، أمر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق".

وأضاف، أن "عدد سكان العراق اليوم أكثر من ٤١ مليونا، وسيكون ٥٢ مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه. التصحر يؤثر على ٣٩% من اراضينا وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح".

وأشار إلى أن "العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى:
من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري".

ولفت إلى أن "مبادرة انعاش بلاد الرافدين التي طرحناها العام الماضي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، يجب تفعيلها وتطويرها كأطار استراتيجي لبناء اقتصاد اخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الافلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والارياف والاراضي الزراعية".

وأوضح، أن "انعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك".
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