محافظة بغداد ترد على انباء فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني

وذكرت المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انباء تحدثت عن فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني وأن التقديم عليها يكون من خلال المدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل جميع الاختصاصات".وتابعت، "وإننا في محافظة بغداد إذ ننفي مثل هذه الأخبار، نحذر في الوقت ذاته من تلك المنشورات غير الصحيحة والتعاطي معها، وندعو المتابعين كافة إلى انتقاء الاخبار من المواقع الرسمية للمديريات العامة للتربية، او من الموقع الرسمي لمحافظة بغداد، على الويب والفيس بوك".