محافظة عراقية تحدد موعد توزيع منحة الـ100 ألف

وقال الشعلان في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم وصول إشعار البنك المركزي الخاص بصرف منحة غلاء المعيشة (١٠٠الف دينار) لموظفي دوائر الدولة وموظفي العقود للدوائر مفكوكة الإرتباط ممن رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون".وأضاف، إن "الدائرة المالية والإدارية أكملت كافة البيانات والإجراءات والمتعلقات الخاصة بمنحة غلاء المعيشة للموظفين الذين رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون لتكون هي المحافظة الإولى التي يصل كتاب تمويل صرف المنحة وتباشر بالصرف تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".