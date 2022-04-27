السجن 58 سنة لشاب قتل أباه وأمه في النجف

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حكماً بالسجن 58 سنة صدر بحق الشاب الذي قتل والديه في الحادي عشر من كانون الثاني من هذا العام، بجريمة اهتزت بها النجف والتي وقعت في حي الفرات".وأضاف، أن "المجرم طالب بالإعدادية، ويزعم انه قتل اباه وهو أستاذ جامعي ووالدته مدرسة للغة الإنكليزية بسبب ضغط والديه من أجل التفوق، حسب زعمه في الإفادة الأولية له حينما تم القبض عليه".ولفت إلى أن "المجرم قام بفتح النار على عائلته فقتل أباه وامه، فيما أصيبت شقيقته بطلق ناري بساقها واستطاعت شقيقته الصغرى الأخرى من تسلق جدران سطح الجيران الذين اخبروا الأجهزة الأمنية وطوقوا المنطقة في الحال".