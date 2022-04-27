عزم برلماني على تضمين الموازنة فقرة تثبيت المحاضرين والاداريين المجانيين

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى الهيأة التنسيقية الممثلة لشريحة المحاضرين المجانيين، وبحضور عدد من النواب، للاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم، والسعي لحلها مع الجهات المعنية سريعًا".وأكد الزاملي، ان "مجلس النواب سيسعى الى تضمين فقرة تنص على تثبيت عقود المحاضرين والاداريين والعاملين بصفة مجانية في المديريات العامة للتربية في عموم البلاد على الملاك الدائم في قانون الموازنة للعام الجاري، وحسب الضوابط المتعلقة بسنوات الخدمة وامكانية تضمين الخدمة المجانية لهم، مشيرًا الى ان اساس اصلاح المجتمع وبناء الاجيال يبدأ بإصلاح العملية التربوية ورعاية كوادرها ، وهذه ضمن مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية والقانونية".وتعهد النائب الأول، وفق البيان، "بعقد لقاء مع وزارة المالية لبحث موضوعة تثبيت المحاضرين ووضع الحلول المناسبة لمعالجة مشاكلهم ، إضافةً الى امكانية الاستفادة من الوفرة المالية الحالية لتخصيص مبالغ لتثبيتهم على الملاك الدائم خلال الفترة المقبلة".