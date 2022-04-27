اعتقال خمسة متهمين بينهم بترويج المخدرات في بغداد

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكافحة أجرام المدائن، القت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 405 "قتل" في منطقة "جسر ديالى".وفي السياق ذاته كشف البيان عن "تمكن قوة من اللواء الثاني وبعد ورود معلومات تفيد بتواجد 3 متهمين بينهم امرأة مطلوبين قضائياً الى محكمة تحقيق الرصافة، حيث أُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم، مادة الكرستال تقدر "53" غم، بايب تعاطي، ميزان إلكتروني، في منطقة" الاستكشافات النفطية_ البلديات".وأضاف البيان أنه "ضمن قاطع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع ترافقها قوة من استخبارات بغداد ومركز شرطة السيدية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 295 "تزوير" والمطلوب الى محكمة تحقيق البياع".