الخارجية تخاطب اوكرانيا بشأن المفقودين من الجاليَّة العراقيَّة

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز ان "سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من أبناء الجاليَّة العراقيَّة"، مبينا ان "السفارة فاتحت الجامعات الأوكرانيَّة وطلبت التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسيَّة بسبب الظروف القاهرة".واضاف ان "السفارة ما زالت مُستمرة بالتواصل مع الجهات الأوكرانيَّة المُختصة لابداء المساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض أبناء الجاليَّة ممن طلبوا ذلك من السفارة"، مشيرا الى ان "الخطوط الساخنة الخاصة بالسفارة لاتزال تعمل وتتلقى إتصالات وتجيب على الاستفسارات وبشكل يوميّ".واشار الصحاف الى ان " أماكن تواجد أبناء الجاليَّة العراقية في أوكرانيا، بمدن (كييف، لفوف، فينيسيا، خملينيسكي، زكرباتيا، اوشغرود، ترنوبل، والقليل منهم في بلطافا)".