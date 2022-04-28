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بسرعة فائقة .."سائق دراجة" يصدم امرأة ويتسبب بمصرعها في ذي قار (فيديو)
محليات
2022-04-28 | 04:39
بسرعة فائقة .."سائق دراجة" يصدم امرأة ويتسبب بمصرعها في ذي قار (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
1,307 مشاهدة
السومرية نيوز – ذي قار
أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع امرأة بعد اصطداهما بدراجة نارية وسط مدينة الناصرية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "امراة فارقت الحياة أثر اصطداهما بدراجة نارية يقودها شاب بسرعة "مجنونة" في الناصرية".
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ذي قار
مصرع أمراة
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