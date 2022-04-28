مدير عام الهيئة العامة للضرائب يدعو الى إنجاز المعاملات دون تأخير وتلافي أي تقصير

السومرية نيوز – بغداد

زار المدير العام للهيئة العامة للضرائب أسامة حسام جودت، فرعي الهيئة في مدينتي الكاظمية المقدسة والحرية في جانب الكرخ من بغداد.



وقال اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جودت إطلع على سير الاعمال فيهما ضمن سلسلة جولات قام بها على فروع الهيئة في جانبي العاصمة خلال الفترة الماضية بهدف تحفيز قدرات العاملين فيها، وتسهيل معاملات المواطنين، مركزا بالدرجة الأساس على القضاء على الروتين الإداري وتلبية متطلبات المراجعين اليومية التي ترد الى فروع الهيئة".

وبحسب البيان، المدير العام إلتقى بمديري الفرعين والموظفين، وتحدث الى المواطنين وإستمع الى ملاحظاتهم، وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهد وإنجاز المعاملات دون تأخير وتلافي أي تقصير، كما نبه الى ضرورة إشعار الإدارة العامة بمايحتاج اليه العاملون في فروع الهيئة ليواصلوا عملهم دون تأخير، وتلبية المتطلبات الكفيلة بتطوير عمل الفروع.

وكانت الهيئة العامة للضرائب إفتتحت العديد من الفروع، إضافة الى تأهيل عدد منها في محافظات البلاد المختلفة، ومنها المدن التي شهدت عمليات عسكرية، وتعرضت الى الضرر حيث حظيت برعاية خاصة لتمكينها من النهوض بمهامها الموكلة لها.