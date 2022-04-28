صحة ذي قار تعلن تماثل مصابة بالحمى النزفية للشفاء وتوجه دعوة لهذه الفئة

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، تماثل مصابة بالحمى النزفية للشفاء من أهالي الغراف، داعية أصحاب الاغنام والمواشي إلى ضرورة معالجة الحيوانات المصابة.

وقال مدير عام الدائرة جعفر ناصر العبودي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مريضة من اهالي الغراف كانت مصابة بالحمى النزفية دخلت في ردهات العزلة لمدة (15) يوما، وبعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الاخيرة تم نقالها الى ردهة (UN) والتي اشرف على علاجها كل من الدكتور خضير هزبر الاسدي والدكتور ازهر".

وأضاف أن "الحالة الصحية للمريضة تكللت بالنجاح من خلال عمليات المراقبة والمتابعة من قبل الملاكات الطبية والتمريضية بعد اصابتها بنزيف داخلي في منطقة الصدر".

ودعا العبودي اهالي المحافظة الى "توخي الحيطة والحذر من هذه الحالة الوبائية التي انتشرت في الفترة الاخيرة، مطالبة "اصحاب الاغنام والمواشي بمعالجة الحيوانات المصابة".

وشدد على "منع الجزر العشوائي من قبل الدوائر ذات العلاقة"، مؤكداً أن "استقرار الحالة الصحية لجميع المرضى الراقدين في المستشفى".