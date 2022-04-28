الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار المقبل".وأضاف، انه "بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار المقبل.ودعت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني قبل عطلة عيد الفطر".