إصابة شخصين بانفجار مولدة في الموصل

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة شخصين بانفجار مولدة في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مولدة انفجرت مساء اليوم في الموصل في المجموعة الثقافية".

وأضاف المصدر أن "احتراق خزان المولدة اسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة".