نقيب الفنانين يكشف عن "خارطة طريق" من 10 نقاط

كشف نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الخميس، عن "خارطة طريق" من 10 نقاط بشأن أوضاع الفنانين، فيما أكد عدم وجود مشكلة شخصية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال جودي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "ليس لدينا مشكلة مع رئيس الوزراء وكان هناك زعل وعتب"، معتبراً أن "شريحة الفنانين تحتاج اهتماما ودعما".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع رئيس الوزراء بأن تكون هناك خارطة طريق من 10 نقاط نجتمع بعد عيد الفطر معه شخصيا ونصل لحلول لمعاناة نقابة الفنانين العراقيين والفنانين"، واصفاً إياها بـ"الورقة المهمة".