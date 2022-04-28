اندلاع حريق في محال تجارية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في محال تجارية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال ضمن منطقة الكيارة في مدينة الصدر”.

وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني تباشر بعمليات الاخماد”.