بيان هام من الرافدين بشأن السلف والقروض - عاجل

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف تعرض لمشاكل تقنية وفنية اضطرته الى عدم اطلاق خدماته ومنتجاته الائتمانية عن طريق ادوات الدفع الإلكتروني"، مشيرا الى ان "المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة اعادة العمل بالمنظومة الالكترونية للدفع بإجراءات جديدة ميسرة بعد اصلاح الخلل وبذلك سيتم تلبية كافة طلبات الاقراض وفق التعليمات والضوابط والسياقات القانونية والادارية".وأضاف، البيان ان "المصرف يسعى الى تبسيط اجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولا الى استفادة الجميع من منتجاته التي يطرحها لاسيما بعد زيادة مبالغ الائتمان لشمول اوسع شريحة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات".وأوضح، ان "ادارة المصرف ووفق دراسة مستفيضة عمدت في الفترة الحالية الى تخفيض نسبة الفائدة على السلف والقروض وهي خطوة مهمة وجريئة لم يسبق للمصرف ان اتخذها منذ سنوات عدة بعد ان كانت الفائدة تمثل ارقاما كبيرة مما ولدت استياءا وامتعاضا من قبل الزبائن"، مشيدا "بالاعلاميين والصحفيين ووسائل الاعلام الاخرى فضلا عن شخصيات وجهات نقلت مناشدات وهموم المواطنين لايجاد الحلول لهم وان ابواب المصرف مفتوحة للجميع لاستقبال المواطنين وتذليل المعوقات والعراقيل التي تواجه انجاز معاملاتهم".