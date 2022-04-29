أمين بغداد يعلن انجاز اكساء 10 ملايين م٢ من شوارع العاصمة

السومرية نيوز - بغداد



أعلن امين بغداد علاء معن، انجاز اكساء ١٠ ملايين م٢ من شوارع العاصمة بغداد، مؤكداً قرب انجاز مشروعين بجانب الكرخ يمثلان بصمة مهمة ضمن رؤية نهضة بغداد.

وقال بيان للامانة ورد للسومرية نيوز ان "معن اجرى جولة ميدانية للاطلاع على اعمال تطوير شارع السياب قرب جامع الكبيسي بجانب الكرخ، موجهاً بالاسراع باعمال انجاز فقرات التطوير واتباع افضل المواصفات الفنية.

وبحسب البيان، ذكر امين بغداد انه "ضمن رؤية نهضة بغداد العمل متصاعد ومستمر في اعمال تطوير الشوارع الرئيسة والمحلات والاحياء السكنية في جميع قواطع الدوائر البلدية وشارع السياب المعروف بشارع جامع الكبيسي احد اهم شوارع بغداد في الجزء الجنوبي من جانب الكرخ ضمن قاطع بلدية الرشيد الذي كان بواقع مزري قبل الشروع باعداد الخطط التطويرية والتصاميم العصرية له.

واضاف ان "اعمال تطوير الشارع بطول ٤،٥كم تتضمن مد القالب الجانبي ورصف الاكتاف بحجر الاشتايكر ورصف الجزرة الوسطية بحجر المقرنص وكذلك انشاء التخصرات كمواقف للسيارات ورصفها ايضاً بالمقرنص الى جانب اعمال الانارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء واعمال الاكساء والتأثيث بالعلامات المرورية ".

واشار الى ان "هناك مشروعين خلال الاسابيع القادمة سيلمس المواطن واقعاً مغايراً لها لتضاف لبصمات رؤية نهضة بغداد بنفس رؤية شارع الفلاح وبتصاميم احدث وهما شارعي ١٤ تموز من ساحة عدن لغاية بوابة بغداد وشارع السياب المعروف بشارع جامع الكبيسي".

وتابع، "احيي ملاكات دائرة المشاريع لجهودها في اعمار وتطوير احياء وشوارع مهمة في بغداد وهي ساعية لتجسيد مفهوم نهضة بغداد وكذلك جهود ملاكات الدوائر البلدية".