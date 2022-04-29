بالصور.. تكريت تغرق بمياه الامطار

افاد مراسل السومرية نيوز ان مدينة تكريت تغرق بمياه الامطار بعد نصف ساعة من سقوط المطر.

وقال المراسل في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شوارع مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين غرقت بمياه الامطار بعد نصف ساعة فقط من سقوط الامطار".