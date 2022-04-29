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بالصور.. تكريت تغرق بمياه الامطار
محليات
2022-04-29 | 13:11
12,888 مشاهدة
افاد مراسل السومرية نيوز ان مدينة تكريت تغرق بمياه الامطار بعد نصف ساعة من سقوط المطر.
وقال المراسل في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شوارع مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين غرقت بمياه الامطار بعد نصف ساعة فقط من سقوط الامطار".
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