صحة صلاح الدين توضح حقيقة بيع لحوم الحمير في تكريت

وقال المكتب الاعلامي لمديرية صحة صلاح الدين في تصريح لمراسل السومرية نيوز، ان "تم اغلق عدة محال للقصابين لمخالفتهم الشروط الصحية فضلاً عن اتلاف اكثر من 200 كيلو غرام من اللحم الغير صالح للاستهلاك البشري في مدينة تكريت وقضاء بلد".وفِي الاستفسار عن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن لحوم الحمير وبيعها "نفى المكتب الاعلامي لدائرة الصحة الخبر"، مؤكداً على ان "دائرة الصحة والرقابة الصحية مباشرة منذ فترة ترامناً مع انتشار الحمى النزفية بالاجراءات التفتيشية على الاسواق والقصابين".