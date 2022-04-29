المرصد الفلكي لمكتب الصدر يدعو لتحري هلال شوال يوم الاحد المقبل

دعا المرصد الفلكي لمكتب الصدر، اليوم الجمعة، الى تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الاحد المقبل.

وقال المرصد بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، ما نصه: