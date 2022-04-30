الصحة: نسب الوفيات لدى إصابة الانسان بالحمى النزفية تصل إلى 40 بالمئة

السومرية نيوز – بغداد



حذّرت وزارة الصحة من تفشي مرض الحمى النزفية في الوقت الحاضر، فيما دعت وزارة الزراعة إلى تحمل المسؤولية.



وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي للصحيفة الرسمية إن "المرض المستوطن منذ سبعينيات القرن الماضي، سجلت البلاد 20 حالة به خلال العام 2019، و 19 حالة خلال 2021، أما العام الحالي، فبلغت إصاباته 18، وأربع وفيات بمحافظة ذي قار مع حالات أخرى بالديوانية والنجف والمثنى، إضافة إلى حالات مشتبه بها بمحافظات أخرى، ما استوجب الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة".

وكشف عن "عدم وجود علاج أو لقاح ناجح للبشر أو الحيوانات ضد المرض، وما يتم عمله هو معالجة المصابين بأدوية تحافظ على العلامات الحيوية للانسان، إضافة إلى مكونات نقل الدم والعلاج التحفظي"، مؤكداً "وجوب مراجعة الإنسان المصاب بمرحلته الأولى فوراً للمستشفى لانقاذ حياته، كون التأخير سيؤدي إلى الوفاة، إذا وصل المرض لمراحل متقدمة".

يذكر أن أعراض المرض بمرحلته الأولى هي ارتفاع درجة الحرارة والخمول وآلام مختلفة في الجسم والبطن تحديداً.

وذكر الحلفي أن "نسب الوفيات لدى إصابة الانسان بالمرض، تصل إلى 40 بالمئة"، مشيراً إلى "أهمية النظافة الشخصية، وتخصيص سكين لتقطيع اللحوم منزلياً، مع شراء اللحوم من محال القصابة المجازة والتي تذبح لحومها بالمجازر الرسمية"، محدداً مسؤولية وزارة الزراعة، بـ"مكافحة حشرة القراد الناقلة باعتماد رش الماشية وحضائرها بالمبيدات، مع الحد من عمليات الذبح خارج المجازر الرسمية".