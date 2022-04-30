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الزاملي يعلن اطلاق حملة خدمية شرقي بغداد

محليات

2022-04-30 | 08:07
الزاملي يعلن اطلاق حملة خدمية شرقي بغداد
4,041 مشاهدة

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت،عن اطلاق حملة خدماتية لتأهيل منطقة حي طارق شرقي بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اجرى صباح اليوم زيارة ميدانية لمنطقة حي طارق في مدينة الصدر ، ومتابعة استكمال مشاريع تأهيل منطقتي الحميدية و الدسيم، ومتنزه قطاع ٣٨ ، رافقهُ فيها النائب قيس الفرطوسي والوكلاء الاداري والفني لوزارة الموارد المائية وعدد من مدراء الجهات المعنية، بعد تهيئة الآليات الخدمية التخصصية التابعة لوزارة الموارد المائية بتوجيه من قبل الوزير لتكون بخدمة اهالي المنطقة، و التي باشرت بدورها اليوم بتسوية الحفر و ازالة المستنقعات وحملة تنظيف واسعة للمنطقة ".

واضاف ان "الزاملي استمع الى طلبات المواطنين في حي طارق التي تركزت اغلبها على احتياجات خدمية تفتقر اليها المنطقة منذ سنوات ، مثل نصب المحولات الكهربائية واكساء الازقة المتبقية والشارع الرابط مع المعامل وتخصيص قطع أراضي لبناء مدرسة ومركز صحي وتوسعة شبكات الماء والصرف الصحي وغيرها من الامور الخدمية".

واشار المكتب الاعلامي الى ان "النائب الأول عقد داخل مستشفى العطاء، مؤتمراً موسعاً مع مدير عام صحة الرصافة ومدير عام كهرباء الصدر ومدراء بلدية الصدر الاولى والثانية و قائمقام الصدر الاولى والثانية ، ومدراء النواحي وعدد من المسؤولين في التربية ومحافظة بغداد والامانة، وعدد من ممثلي المناطق ، اعلن فيه اطلاق حملة خدماتية كبرى لتأهيل حي طارق ، كما اجرى عدد من الإتصالات الهاتفية المباشرة مع عدد من المسؤولين التنفيذين لحل الاشكاليات الطارئة ، فيما جرى الاتفاق على تجهيز 10 محولات كهربائية مع الاعمدة والاسلاك خلال الايام القليلة لحي الامام المنتظر "الشيشان"، ومعالجة موضوع توفير الماء الصالح للشرب لحي الامام الرضا ومد الانبوب الناقل لشبكات الصرف الصحي، فيما دعا مدير عام الصحة لاستكمال الكشوفات اللازمة لانشاء مركز صحي نموذجي يضم غرفة عمليات وطوارئ وكوادر طبية اختصاص، ليكون في خدمة اهالي منطقة حي طارق، فيما اختتم المؤتمر بعدد من التوصيات والمخاطبات الرسمية الاخرى ".

واوضح ان "الزاملي اوعز بعقد اجتماع دوري مع مدراء الدوائر ذات العلاقة و تشكيل غرفة عمليات بأشرافه شخصياً تتكون من جميع مسؤولي الدوائر الخدمية لمدينة الصدر والرصافة"، مشدداً على "ضرورة العمل بروح الفريق الخدماتي الواحد وتجاوز كل الاجراءات البيروقراطية والروتينية القاتلة لصالح خدمة المواطن ومعالجة القضايا التي تمت مناقشتها والتأكيد عليها اليوم ".

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