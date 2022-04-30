الوقف السني يعلن رسمياً موعد عيد الفطر

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، موعد عيد الفطر المبارك.



وقال الديوان في بيان مقتضب، إن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر الأحد مكملا لشهر رمضان، والاثنين أول أيام العيد".