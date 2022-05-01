إطلاق الإستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع ملاكات خريجي المعاهد الطبية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة التخطيط وتنمية الموارد تعلن عن البدء بإطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".وأضاف البيان، أن "رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي معاهد الطبية التقنية ومعاهد الصحة العالي:وتابع، "سنعلن عن باقي الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعاً وحسب التواريخ المعلنة سابقاً".