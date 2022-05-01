إطلاق الإستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع ملاكات خريجي المعاهد الطبية

السومرية نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي معاهد الطبية التقنية ومعاهد الصحة العالي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة التخطيط وتنمية الموارد تعلن عن البدء بإطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني".
وأضاف البيان، أن "رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي معاهد الطبية التقنية ومعاهد الصحة العالي:
وتابع، "سنعلن عن باقي الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعاً وحسب التواريخ المعلنة سابقاً".