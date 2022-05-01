أمين بغداد يوجه بمضاعفة حملات الإكساء في شوارع العاصمة

وذكر بيان للأمانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد اطلع في جولة ميدانية له على اعمال اكساء وتطوير محلة ٨٨٧ حي الاطباء والخارجية التي تتضمن اعمال اكساء طبقة نهائية بالاسفلت ل٦١ زقاقاً تم اكمال (٤٠) زقاقاً منها والمتبقي جاري العمل على اكمالها خلال الايام القادمة".واضاف البيان، ان "امين بغداد وجه خلال متابعته اعمال اكساء حي الاطباء بتطوير الشارع الخدمي للمحلة وكذلك وجه بلدية الرشيد بضرورة الحفاظ على الارصفة وعدم السماح بالتجاوزات ودعوة الاهالي للتعاون واحترام الرصيف وفسح المجال للسابلة".وقال معن بحسب البيان، ان "حملة الاكساء الكبرى ضمن رؤية نهضة بغداد مستمرة في جانبي الكرخ والرصافة وفي جميع قواطع الدوائر البلدية والعمل متصاعد وسيستمر طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك واستغلال نوبات العمل المسائية والنهارية لانجازها وضمن المواصفات الفنية العالية وباشراف شركة ابن رشد كجهة فاحصة ومدققة".وأوضح البيان، ان "امين بغداد اطلع ايضاً على اعمال اكساء وتطوير شارع النادي الترفيهي في اليرموك ويتضمن الاكساء لجانبيه واعادة تصميم الجزرات الوسطية والارصفة لانشاء تخصرات كمواقف للسيارات لمعالجة الزخم المروري فيه".واشار الى ان، "امين بغداد تابع ميدانياً ايضاً اعمال اكساء وتطوير شارع صفي الدين الحلي للمقطع الاخير نهاية مدينة الصدر قرب منطقة الحميدية بطول ١،٥ كم ويتضمن استحداث جزرة وسطية للطريق ونصب اعمدة الانارة الحديثة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وكذلك يتضمن استحداث شارع يربطه مروراً بشارع السدة خلف منطقة كسرة وعطش الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري".وختم البيانن ان "امين بغداد اعلن عن تداول مستمر مع محافظة بغداد لتطوير المقطع المتبقي من الشارع بطول ٤٠٠ م الذي يقع ضمن حدود المحافظة وخارج صلاحيات الامانة للشروع باكسائه امتداداً لاعمال التطوير".