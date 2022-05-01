أمين بغداد يعلن مجانية الدخول الى متنزه الزوراء طيلة أيام العيد

أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الأحد، مجانية الدخول الى متنزه الزوراء طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت أمانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أمين بغداد علاء معن أعلن مجانية الدخول الى متنزه الزوراء طيلة أيام عيد الفطر المبارك"