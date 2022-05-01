ضبط حالات تزوير وعمليات شراء وهمية في ذي قار

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفصلة التي نفَّذها مكتب تحقيق ذي قار، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في المكتب؛ لمتابعة عمل دوائر الصحَّة في المحافظة، قام برصد عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغ (641,970,000) مليون دينارٍ في مستشفى للأطفال تابع لدائرة الصحَّة في المحافظة".وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق، الذي قام بتدقيق وصولات شراءٍ لأدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ ومواد تنظيفٍ من مصنع منسوجات ذي قار الحكومي، كشف تزوير كتب التجهيز ومستندات القبض الصادرة عن المصنع، فضلاً عن قيام لجنة المشتريات في المستشفى بسحب مبالغ الشراء بموجب صكٍّ مُحرَّرٍ لأمرهم من حساب المستشفى في أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (8) مُتَّهمين مُكلَّفين بأعمال لجنتي المُشتريات والاستلام ومسؤول الحسابات في المستشفى وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".